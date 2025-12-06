Slušaj vest

Prednost Fiorentini doneo je Rolando Mandragora golom iz penala u devetom minutu, a izjednačenje Sasuolu Kristijan Volpato pogotkom u 14. minutu.

Vođstvo Sasuolu doneo je Tarik Muharemović golom u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena, a konačan rezultat je postavio Ismael Kone pogotkom u 65. minutu.

Trener Sasuola Fabio Groso dobio je crveni karton u 59. minutu.

Srpski vezista Nemanja Matić odigrao je celu utakmicu za ekipu Sasuola.

Sasuolo je osmi na tabeli sa 20 bodova, dok Fiorentina zauzima poslednje, 20. mesto sa šest bodova.

Sasuolo će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Milana, dok će Fiorentina u Firenci dočekati Veronu.

(Beta)

Ne propustiteFudbalPOTPUNI ŠOK IZ ITALIJE! VLAHOVIĆA ŠALJU NA OPERACIJU! Vesti koje stižu o Dušanu su sve gore...
Dušan Vlahović
FudbalTRENER SRPSKOG REPREZENTATIVCA SUSPENDOVAN I UDAREN PO DŽEPU! Slavni Italijan divljao u 97. minutu, pa je žestoko kažnjen zbog toga
Strahinja Pavlović
Fudbal"ILI ĆU SE UBITI, ILI ĆU IGRATI FUDBAL! NAGAZIĆU 150 NA SAT I..." Srbin postao najbolji u Italiji, a njegov otac je preživeo PAKAO: Bio je u komi, prošao svašta
svilar.jpg
FudbalSrbin najbolji golman Serije A: Pogledajte stajling u kom je Mile Svilar stigao po nagradu (GALERIJA)
Mile Svilar

Aston Vila gol u 95. minutu Izvor: Arena 1 Premium