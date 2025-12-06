Fudbaleri Sasuola pobedili su na svom terenu u Ređo Emiliji Fiorentinu 3:1 u utakmici 14. kola italijanske Serije A.
Fudbal
FIORENTINA TONE KA SERIJI B: Sasuolo slavio posle preokreta
Slušaj vest
Prednost Fiorentini doneo je Rolando Mandragora golom iz penala u devetom minutu, a izjednačenje Sasuolu Kristijan Volpato pogotkom u 14. minutu.
Vođstvo Sasuolu doneo je Tarik Muharemović golom u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena, a konačan rezultat je postavio Ismael Kone pogotkom u 65. minutu.
Trener Sasuola Fabio Groso dobio je crveni karton u 59. minutu.
Srpski vezista Nemanja Matić odigrao je celu utakmicu za ekipu Sasuola.
Sasuolo je osmi na tabeli sa 20 bodova, dok Fiorentina zauzima poslednje, 20. mesto sa šest bodova.
Sasuolo će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Milana, dok će Fiorentina u Firenci dočekati Veronu.
(Beta)
Reaguj
Komentariši