Fudbaleri Crvene zvezde će u nedelju od 17.00 na stadionu "Rajko Mitić" dočekati ekipu Vojvodine u okviru 18. kola Superlige Srbije.

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da predstojeća superligaška utakmica sa Vojvodinom neće imati dodirnih tačaka sa prethodnom protiv tog tima kada su crveno-beli poraženi:

1/5 Vidi galeriju Vladan Milojević, konferencija pred drugu utakmicu protiv Leha Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

- Gledamo utakmicu po utakmicu, teško je reći da li je lakše ili nije. Svakako, ono što je činjenica je da imamo teške utakmice, pred nama je derbi sa dobrom ekipom kao što je Vojvodina, tako da se spremamo samo za tu utakmicu", rekao je Milojević.

Milojević se osvrnuo na prethodni duel sa Vojvodinom, koji je njegov tim izgubio sa 3:2:

- Sigurno ima dosta elemenata koje smo analizirali i mislim da prva utakmica sa Vojvodinom neće imati dodirnih tačaka sa sutrašnjom utakmicom - rekao je on.

- Čim izgubite morate dosta stvari da promenite. Svakako, razgovarali smo i mislim da su igrači dobro reagovali na neke odluke koje su loše donosili, ali svakako se spremamo za sledeću utakmicu - dodao je on.

Trener Zvezde je istakao da je Vojvodina "dobra ekipa koja igra standardno dobro".

- U vrhu su tabele, imaju velika očekivanja. Kao što sami kažu, pretendenti su na titulu i osvajanje kupa, što govori da su ambiciozni i istorijski klub. U svakom slučaju, sve najbolje o Vojvodini kao klubu - rekao je Milojević.

Pred ovu utakmicu, Zvezda je prva na tabeli i ima 41 bod, bod više od drugoplasiranog Partizana, dok je Vojvodina treća sa 33 osvojena boda.

