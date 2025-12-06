Fudbaleri Alavesa pobedili su na svom terenu Real Sosijedad da 1:0, u utakmici 15. kola španske Primere.
Fudbal
ALAVESU DOVOLJAN MINIMALAC: Lukas Boje presudio Sosijedadu
Slušaj vest
Strelac jedinog gola bio je Lukas Boje sa penala u četvrtom minutu nadoknade u prvom poluvremenu.
Alaves je upisao petu pobedu od početka šampionata i deveti je na tabeli sa 18 bodova, dok je Real Sosijedad na 12. poziciji sa dva boda manje.
U narednom kolu, Alaves će dočekati Real Madrid, dok će Sosijedad ugostiti Đironu.
(Beta)
Reaguj
Komentariši