Slušaj vest

Strelac jedinog gola bio je Lukas Boje sa penala u četvrtom minutu nadoknade u prvom poluvremenu.

Alaves je upisao petu pobedu od početka šampionata i deveti je na tabeli sa 18 bodova, dok je Real Sosijedad na 12. poziciji sa dva boda manje.

U narednom kolu, Alaves će dočekati Real Madrid, dok će Sosijedad ugostiti Đironu.

(Beta)

Ne propustiteFudbalMILENKOVIĆ STRELAC - ALI U POGREŠNU MREŽU! Autogol Srbina, pobede Sitija, Evertona, Totenhema i Njukasla
Nikola Milenković
FudbalBEZ DLAKE NA JEZIKU! Vladan Milojević iskreno o Tebu Učeni!
ZVEZDA-LIL_019.jpg
FudbalBUNDESLIGA! Kejn i Bajern nastavili da gaze sve redom!
Hari Kejn slavi gol u dresu Bajerna
FudbalFIORENTINA TONE KA SERIJI B: Sasuolo slavio posle preokreta
Sasuolo

Arnel Atingre peva himnu Crne Gore Izvor: Arena 5 Premium