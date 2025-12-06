Slušaj vest

Svetsko prvenstvo u fudbalu biće na programu od 11. juna do 19. jula a održava se u tri zemlje SAD, Meksiku i Kanadi.

Prva utakmica na Mundijalu odigraće se između Meksika i Južne Afrike 11. juna od 21 čas.

Istom ovom utakmicom bilo je započeto i Svetsko prvenstvo u Južnoj Africi pre 15 godina. Tada je rezultat bio 1:1 i domaćin je bila reprezentacija sa "crnog kontinent", sada će domaći teren biti na strani Meksikanaca.

Reprezentacija Brazila svoj prvi meč će igrati 14. juna tačno u ponoć i to protiv Maroka.

Prvak Evrope Španija, Svetsko prvenstvo će otvoriti duelom protiv Zelenortskih Ostrva.

Dok reprezentaciju Hrvatske očekuje težak posao na startu Mundijala, jer će njihov rival biti Engleska.

