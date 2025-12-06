Slušaj vest

Izabranici Vladana Milojevića spremaju se za derbi sa Vojvodinom, koji je zakazan za nedelju – u terminu od 17 časova.

Dan uoči utakmice sa Novosađanima, koji su ih nedavno savladali na “Karađorđu”, beogradske crveno-bele iznenadio je rado viđen gost.

Šerif Endijaj Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Ekipu Crvene zvezde posetio je doskorašnji napadač, te najbolji strelac tima – Šerif Endiaje:

- Zdravo društvo, ovde Šerif Endiaje! Nadam se da ste dobro! Došao sam danas da vas posetim, moje bivše saigrače, moj voljeni klub, koji mi je uvek u srce. Društvo nastavite da bodrite tim, jer ste nam potrebni. Hajde! Ćao, vidimo se - poručio je Senegalac.

