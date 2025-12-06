Slušaj vest

Ekipa Intera zabeležila je desetu pobedu u italijanskom šampionatu i prva je na tabeli sa 30 bodova, dok je Komo trenutno šesti sa 24 osvojena boda.

Inter je poveo u 11. minutu golom Lautara Martinesa, na 2:0 je povisio Markus Tiram u 59, Hakan Čalhanoglu je bio strelac u u 81, a konačan rezultat postavio je Karlos Augusto u 86. minutu.

Fudbaleri Intera će u narednom kolu Serije A gostovati Đenovi, dok će Komo u goste Romi.

(Beta)

