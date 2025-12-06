Slušaj vest

U malom derbiju imenjaka 15. kola španske La lige, Atletik Bilbao je savladao Atletiko Madrid rezultatom 1:0.

U sjajnoj atmosferi stadiona "San Mames", dugo smo gledali šahovsku partiju Ernesta Valverdea i Dijega Simeonea, a onda je trenutak inspiracije doneo prevagu.

Imao ga je Aleks Berenger u 85. minutu kada ga je lepo proigrao Injaki Vilijams, a on levom nogom sjajno pogodio sam ćošak gola Jana Oblaka i matirao ga.

Atletiko Madrid je na četvrtoj poziciji, ali sada je izgubio korak za vodećom trojkom ispred sebe.

