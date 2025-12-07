Slušaj vest

Veliki potres u Partizanu izazvala je odluka o prekomandi Dušana Jovanovića, sina proslavljenog srpskog fudbalera Milana Laneta Jovanovića, u prvi tim crno-belih.

Dušan Jovanović, sin Milana Laneta Jovanovića Foto: Screenshot

Potpredsednik Partizana Predrag Mijatović samoinicijativno je prekomandovao Jovanovića iz omladinskog sastava u prvi tim Partizana, što je izazvalo ozbiljnu pobunu u Zemunelu. Navodno, više omladinaca zatražilo je ispisnicu, dok su Danko Lazović i direktor škole Miralem Sulejmani zapretili da će napustiti klub.

Iako je Lanetov naslednik juče odradio trening sa prvotimcima Partizana, došlo je do preokreta. U poslednji čas odlučeno je da ipak ne bude u autobusu za Kragujevac, saznaje "Telegraf".

Preciznije, Jovanović neće biti u sastavu za utakmicu sa Radničkim 1923, koja je na programu danas od 15 časova na "Čika Dači".

Još uvek nije poznato da li će biti vraćen među omladince, ili će već u narednoj utakmici dobiti šansu u prvom timu.

