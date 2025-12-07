Slušaj vest

Veliki potres u Partizanu izazvala je odluka o prekomandi Dušana Jovanovića, sina proslavljenog srpskog fudbalera Milana Laneta Jovanovića, u prvi tim crno-belih.

Sada se o svemu oglasio i FK Partizan koji je objavio hitno saopštenje, a mi ga prenosimo u celosti:

- Povodom pisanja koja su se prethodnih dana pojavila u pojedinim medijima, FK Partizan ističe da nisu tačni navodi da je u vezi sa statusom igrača Dušana Jovanovića došlo do bilo kakvog posebnog ili vanrednog odlučivanja, mimo uobičajene procedure kluba. Odluke o uključivanju u rad prvog tima donose stručni štab i sportski sektor, isključivo na osnovu sportskih kriterijuma.

Dušan Jovanović, igrač omladinskog tima FK Partizan, zajedno sa još osmoricom svojih vršnjaka i nekoliko vršnjaka iz Teleoptika priključen je treninzima prvog tima u sklopu strategije kluba da se pre početka priprema u zimskoj polusezoni izvrši procena koji mladi fudbaleri mogu da odgovore zahtevima seniorskog fudbala i dodatno pojačaju konkurenciju u ekipi. Ovakav način rada predstavlja deo dugoročnog plana oslanjanja na igrače iz omladinske škole i postaće uobičajena praksa kluba. Napominjemo da je Dušan Jovanović i dalje igrač omladinske selekcije i da nije otputovao sa ekipom na prvenstvenu utakmicu protiv Radničkog iz Kragujevca, suprotno navodima koji su se pojavili u medijima.

FK Partizan će i ubuduće nastaviti da transparentno informiše javnost o svim važnim dešavanjima u klubu putem svojih zvaničnih kanala, a od medija očekujemo da se uzdrže od objavljivanja i plasiranja neproverenih informacija - stoji u saopštenju Partizana.

