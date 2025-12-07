Slušaj vest

Fudbaleri Inter Majamija pobedili su Vankuver Vajtkepse sa 3:1 i prvi put u istoriji osvojili titulu u MLS šampionatu.

Do trofeja ih je vodio Lionel Mesi koji je na ovaj način postao besmrtan i u Americi.

Suvlasnik Intera je Dejvid Bekam koji je posle titule otkrio kako Mesi želi da se vrati u Barselonu i živi blizu Nou Kampa.

Lionel Mesi i Dejvid Bekam Foto: Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia, Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, ELSA / Getty images / Profimedia

- Voleo bih da Mesi nastavi da živi u Majamiju i kada se bude povukao. Ali Leo mi je rekao da jedino misli da živi negde blizu Nou Kampa. Ne postoji igrač koji toliko voli Barselonu kao što je voli Mesi. Grb Barse je istetovirao na nozi, čak pije iz boce na kojoj je logo Barselone - rekao je Dejvid Bekam.

