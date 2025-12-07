Dejvid Bekam otkrio je kako Lionel Mesi ima nameru da se vrati u Barselonu
"NIKO NE VOLI BARSELONU KAO MESI..." Argentinac doneo titulu Interu iz Majamija, a Dejvid Bekam otkrio: "Rekao mi je..."
Fudbaleri Inter Majamija pobedili su Vankuver Vajtkepse sa 3:1 i prvi put u istoriji osvojili titulu u MLS šampionatu.
Do trofeja ih je vodio Lionel Mesi koji je na ovaj način postao besmrtan i u Americi.
Suvlasnik Intera je Dejvid Bekam koji je posle titule otkrio kako Mesi želi da se vrati u Barselonu i živi blizu Nou Kampa.
- Voleo bih da Mesi nastavi da živi u Majamiju i kada se bude povukao. Ali Leo mi je rekao da jedino misli da živi negde blizu Nou Kampa. Ne postoji igrač koji toliko voli Barselonu kao što je voli Mesi. Grb Barse je istetovirao na nozi, čak pije iz boce na kojoj je logo Barselone - rekao je Dejvid Bekam.
