Do trofeja ih je vodio Lionel Mesi koji je na ovaj način postao besmrtan i u Americi.

Suvlasnik Intera je Dejvid Bekam koji je posle titule otkrio kako Mesi želi da se vrati u Barselonu i živi blizu Nou Kampa.

- Voleo bih da Mesi nastavi da živi u Majamiju i kada se bude povukao. Ali Leo mi je rekao da jedino misli da živi negde blizu Nou Kampa. Ne postoji igrač koji toliko voli Barselonu kao što je voli Mesi. Grb Barse je istetovirao na nozi, čak pije iz boce na kojoj je logo Barselone - rekao je Dejvid Bekam.