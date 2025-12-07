Pogledajte fotografije Lionela Mesija sa meča u kom je doneo titulu Interu iz Majamija
Besmrtan: Lionel Mesi pokorio i Ameriku (GALERIJA)
Fudbaleri Inter Majamija pobedili su Vankuver Vajtkepse sa 3:1 i prvi put u istoriji osvojili titulu u MLS šampionatu, a Lionel Mesi još jednom je dokazao da je besmrtan.
Pogledajte Mesijeve fotografije sa meča u kom je doneo titulu Interu iz Majamija:
Lionel Mesi osvojio MLS sa Interom iz Majamija Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia, Dyck Darryl/CP/ABACA / Abaca Press / Profimedia
