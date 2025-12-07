Slušaj vest

Fudbaleri Intera i proslavljeni reprezentativci Španije, Serhio Buskets i Đordi Alba, osvajanjem titule sa ekipom iz Majamija u MLS ligi završili su svoje blistave igračke karijere.

Fudbaleri Intera osvojili su u subotu titulu u MLS ligi pošto su u finalu pobedili Vankuver rezultatom 3:1. Inter je tako prvi put u istoriji osvojio titulu prvaka MLS-a.

Alba i Buskets su još ranije najavili da će na kraju sezone u MLS ligi okačiti kopačke o klin.

"Ostvario sam sve svoje snove, čak i više nego što sam ikada sanjao. Srećan sam. Bila je to sjajna karijera i ponosan sam na sve što sam postigao", rekao je Alba.

Alba (36) je član Intera od 2023. godine, a pre toga je igrao za Barselonu, Valensiju i Kornelju. Za Inter je odigrao 103 meča i postigao je 15 golova, dok je za Barselonu nastupio na 459 utakmica i 27 puta se upisao u listu strelaca.

Alba je sa selekcijom Španije osvojio EP 2012. i Ligu nacija 2023. Za nacionalni tim Španije odigrao je 93 utakmica i postigao je devet golova.

Buskets je ponikao u omladinskoj selekciji Barselone.

"Učinio sam sve, vrlo sam privilegovan zbog puta kojim sam išao. Uživao sam, a sada je vreme za novu fazu mog života", rekao je Buskets, koji je za ekipu iz Majamija odigrao 116 utakmica.

Buskets (37) je u Inter stigao 2023. iz Barselone. On je za Barselonu odigrao 722 meča i postigao je 18 golova.

Buskets je za reprezentaciju Španije nastupio na 143 meča i dva puta se upisao u strelce, a sa nacionalnim timom osvojio je SP 2010. i EP 2012. godine.

"Danas se za njih završava nešto lepo, nešto čemu su posvetili ceo život. Želim im sve najbolje. Srećan sam što završavaju karijere sa ovom titulom", rekao je kapiten Intera Lionel Mesi, koji je sa Busketsom i Albom igrao i u Barseloni.

