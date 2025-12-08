Slušaj vest

Pomoćni trener fudbalera TSC-a Nemanja Miljanović rekao je da njegov tim očekuje težak duel u "vojvođanskom derbiju" sa Spartakom u Subotici, kao i da obe ekipe imaju imperativ pobede.

"Očekuje nas težak duel koji uvek nosi epitet vojvođanskog derbija. Posle poraza od Zemuna (u Kupu nakon penala) vratili su trenera Kruščića (Miloš), što nam je dodatno otežalo pripremu jer, iako ga dobro poznajemo, ne možemo biti sigurni kakve će zahteve postaviti i kakvu će energiju uneti u ekipu. Spartak je u nešto lošijoj situaciji od nas i sigurno je da će učiniti sve da dođe do pobede i svesni smo da je pobeda imperativ za obe ekipe, ali se nadam da ćemo mi biti bolji", rekao je Miljanović, preneo je klub.

Fudbaleri TSC-a gostovaće u ponedeljak ekipi Spartaka u Subotici, u utakmici 18. kola Super lige Srbije.

TSC se nalazi na 13. mestu Super lige Srbije sa 17 bodova, dok je Spartak na pretposlednjem, 15. mestu, sa 14 bodova.

Oba tima su u seriji loših rezultata. TSC je poslednju pobedu u domaćem prvenstvu zabeležio 28. septembra na svom terenu protiv Novog Pazara (1:0), da bi zatim nanizao sedam mečeva bez trijumfa u Super ligi.

Spartak je sa druge strane bez pobede u poslednjih pet utakmica domaćeg prvenstva.

Miljanović se osvrnuo na zdravstveno stanje igrača pred meč u Subotici.

"Postoje manji problemi sa povredama, ali naš medicinski tim daje sve od sebe da igrače osposobi za predstojeći duel", dodao je on.

Napadač TSC-a Andrej Todoroski rekao je da je Spartak mlada i kvalitetna ekipa, kao i da će povratak Kruščića na klupu dovesti do promena u ekipi rivala.

"Ipak, naš fokus mora ostati na tome da na terenu damo 100 odsto i pokažemo karakter, jer nas zanima isključivo osvajanje tri boda", zaključio je Todoroski.

Utakmica između Spartaka i TSC-a igra se u ponedeljak od 19.00.

Kurir sport/Beta