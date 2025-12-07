Slušaj vest

Munir Nasraui, otac Lamina Jamala, priredio je novu neprijatnost svom nasledniku i napravio je haos na tribinama tokom meča Betisa i Barselone gde je provocirao domaće navijače, te su i redari morali da reaguju.

Pogledajte neke od fotografija problematičnog Munira koji često upada u situacije zbog kojih je Jamal na stubu srama.

Munir Nasraui, otac Lamina Jamala Foto: ADIL BENAYACHE / Sipa Press / Profimedia, HMB Media/Antonio Borga / imago sportfotodienst / Profimedia, Peter Schatz / Alamy / Alamy / Profimedia

