Lamin Jamal često je na stubu srama zbog njega: Ovo je Munir Nasraui, otac zvezde Barselone koji je napravio haos na tribinama na meču protiv Betisa (GALERIJA)
Munir Nasraui, otac Lamina Jamala, priredio je novu neprijatnost svom nasledniku i napravio je haos na tribinama tokom meča Betisa i Barselone gde je provocirao domaće navijače, te su i redari morali da reaguju.
Pogledajte neke od fotografija problematičnog Munira koji često upada u situacije zbog kojih je Jamal na stubu srama.
Munir Nasraui, otac Lamina Jamala Foto: ADIL BENAYACHE / Sipa Press / Profimedia, HMB Media/Antonio Borga / imago sportfotodienst / Profimedia, Peter Schatz / Alamy / Alamy / Profimedia
