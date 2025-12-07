Slušaj vest

Nekadašnji španski fudbalski reprezentativac Serhio Ramos izjavio je da nije više igrač Montereja, prenose španski mediji.

Ramos je imao ugovor sa Monterejom do kraja godine, ali je odlučio da ne produži saradnju sa meksičkim klubom.

Fudbaleri Montereja su eliminisani u polufinalu plej-ofa meksičke Aperture od Toluke. Posle pobede Montereja 1:0, Toluka je u revanšu slavila rezultatom 3:2 i tako izborila plasman u finale Aperture. Zanimljivo Ramos je u 58. minutu uspeo da se upiše u strelce sa bele tačke.

"Bio sam jasan još prethodne nedelje, ovo je bio moj poslednji meč ovde", izjavio je Ramos za lokalne medije.

Ramos (39) je ove godine za Monterej ukupno odigrao 34 meča i postigao je osam golova. On je ranije igrao za Sevilju, PSŽ i madridski Real.

Španski mediji ističu da bi Ramos ne razmišlja o penziji i da bi igračku karijeru mogao da nastavi u Evropi.

Kurir sport