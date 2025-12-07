Slušaj vest

Nekadašnji španski fudbalski reprezentativac Serhio Ramos izjavio je da nije više igrač Montereja, prenose španski mediji.

Ramos je imao ugovor sa Monterejom do kraja godine, ali je odlučio da ne produži saradnju sa meksičkim klubom.

Fudbaleri Montereja su eliminisani u polufinalu plej-ofa meksičke Aperture od Toluke. Posle pobede Montereja 1:0, Toluka je u revanšu slavila rezultatom 3:2 i tako izborila plasman u finale Aperture. Zanimljivo Ramos je u 58. minutu uspeo da se upiše u strelce sa bele tačke.

"Bio sam jasan još prethodne nedelje, ovo je bio moj poslednji meč ovde", izjavio je Ramos za lokalne medije.

Ramos (39) je ove godine za Monterej ukupno odigrao 34 meča i postigao je osam golova. On je ranije igrao za Sevilju, PSŽ i madridski Real.

Španski mediji ističu da bi Ramos ne razmišlja o penziji i da bi igračku karijeru mogao da nastavi u Evropi.

Kurir sport

Ne propustiteFudbalLamin Jamal često je na stubu srama zbog njega: Ovo je Munir Nasraui, otac zvezde Barselone koji je napravio haos na tribinama na meču protiv Betisa (GALERIJA)
Munir Nasraui
FudbalDve legende fudbala: Leo Mesi i Dejvid Bekam zajedno slave trofej Intera (GALERIJA)
Lionel Mesi Leo Mesi Dejvid Bekam
FudbalOSVOJILI SVE ŠTO SE MOGLO OSVOJITI, PA ZAJEDNO OKAČILI KOPAČKE O KLIN! Buskets i Alba završili karijere
Serhio Buskets i Đordi Alba
FudbalBesmrtan: Lionel Mesi pokorio i Ameriku (GALERIJA)
Lionel Mesi Leo Mesi Inter Majami

Aston Vila gol u 95. minutu Izvor: Arena 1 Premium