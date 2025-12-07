Slušaj vest

Fudbaleri Kremonezea pobedili su danas na svom terenu Leće sa 2:0, u meču 14. kola italijanske Serije A. Oba gola viđena su u drugom poluvremenu. Vođstvo Kremonezeu doneo je Federiko Bonacoli u 52. minutu sa penala, dok je konačan rezultat postavio Antonio Sanabrija u 78. minutu.

Kremonenze - Leće Foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Srpski fudbaler Nikola Štulić igrao je za Leće do 67. minuta.

Posle druge vezane pobede Kremoneze zauzima deveto mesto na tabeli Serije A sa 20 bodova, a Leće na 14. mestu ima 13 bodova.

U sledećem kolu Kremoneze gostuje Torinu, dok Leće dočekuje Pizu.

