Slušaj vest

Fudbaleri Napretka pobedili su danas na svom terenu u Kruševcu Železničar 2:1, u 18. kolu Super lige Srbije.Strelci za Napredak bili su Marko Šarić u 32. i Andrija Majdevac u 66. minutu.

Foto galerija iz Kruševca Foto: Pedja Milosavljevic

Gol za Železničar postigao je Dario Grgić iz penala u 73. minutu.

Napredak je na poslednjem, 16. mestu sa 12 bodova, a Železničar je na četvrtom mestu sa 28 poena.

Ne propustiteFudbalNAPREDAK NA SVIM POLJIMA! Radoslav Batak: Igračima mnogo znači rezultat protiv TSC, fokus na ono što dolazi
Radoslav Batak, novi trener Napretka
FudbalČARAPANSKA PREKRETNICA U BORBI ZA OPSTANAK: Napredak gostuje na TSC areni u nedelju
Radoslav Batak, novi trener Napretka
Fudbal"PREDSTOJI NAM STUDIOZNA ANALIZA" Batak: Evidentno je prisutan strah...
Radoslav Batak
FudbalDOLAZE BOLJI DANI ZA NAPREDAK! Batak pred OFK Beograd: Izuzetno važno, svaki meč je derbi...
Radoslav Batak

Fudbaleri Srbije na Vembliju Izvor: Kurir