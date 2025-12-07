U narednom kolu, Napredak će gostovati Partizanu, dok će Železničar u Pančevu dočekati IMT.
SUPERLIGA SRBIJE
ČARAPANI KONAČNO SLAVILI: Napredak savladao Železničar za drugu ovosezonsku pobedu u Super ligi
Fudbaleri Napretka pobedili su danas na svom terenu u Kruševcu Železničar 2:1, u 18. kolu Super lige Srbije.Strelci za Napredak bili su Marko Šarić u 32. i Andrija Majdevac u 66. minutu.
Gol za Železničar postigao je Dario Grgić iz penala u 73. minutu.
Napredak je na poslednjem, 16. mestu sa 12 bodova, a Železničar je na četvrtom mestu sa 28 poena.
