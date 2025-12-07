Iskrene reči trenera Partizana Nenada Stojakovića.
OSMEH NA LICU POSLE NOVE POBEDE! Stojaković: Pozdrav za sve navijače Partizana!
Fudbaleri Partizana savladali su Radnički 1923 rezultatom 4:2 u 18. kolu Superlige Srbije.
Posle meča na "Čika Dači" oglasio se trener Partizana Nenad Stojaković:
Radnički 1923 - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
- Prvo pozdrav za sve navijače Partizana. Odgovor na vaše pitanje... Imali smo potpunu kontrolu, ali deca, klinci... Ja sam zadovoljan konačnim rezultatom i stvorenim prilikama. Lep ambijent, dobra i kvalitetna utakmica za navijače. Čestitke timovima na lepoj borbi i to je to - rekao je Stojaković.
