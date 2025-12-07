- Prvo pozdrav za sve navijače Partizana. Odgovor na vaše pitanje... Imali smo potpunu kontrolu, ali deca, klinci... Ja sam zadovoljan konačnim rezultatom i stvorenim prilikama. Lep ambijent, dobra i kvalitetna utakmica za navijače. Čestitke timovima na lepoj borbi i to je to - rekao je Stojaković.