Fudbaleri Partizana savladali su Radnički 1923 rezultatom 4:2 u 18. kolu Superlige Srbije.

Posle meča na "Čika Dači" oglasio se trener Partizana Nenad Stojaković:

Radnički 1923 - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Prvo pozdrav za sve navijače Partizana. Odgovor na vaše pitanje... Imali smo potpunu kontrolu, ali deca, klinci... Ja sam zadovoljan konačnim rezultatom i stvorenim prilikama. Lep ambijent, dobra i kvalitetna utakmica za navijače. Čestitke timovima na lepoj borbi i to je to - rekao je Stojaković.

