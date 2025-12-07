Slušaj vest

Fudbaleri Novog Pazara pobedili su danas na gostujućem terenu u Beogradu IMT 3:2, u 18. kolu Super lige Srbije.Strelci za NovI Pazar bili su Matija Malekinušić iz penala u 24, Stefan Stanisavljević u 40. i Ivan Davidović u 51. minutu.

Golove za IMT postigli su Kenroj Kembel u 49. i Orijomi Lebi u 62. minutu.

Od 64. minutu Novi Pazar je igrao sa igračem manje, pošto je Melekinušić dobio drugi žuti karton.

Novi Pazar je četvrti sa 29 bodova, a IMT je na 12. mestu sa 19 poena.

U narednom kolu, Novi Pazar će dočekati Radnički iz Niša, dok će IMT u Pančevu gostovati Železničaru.