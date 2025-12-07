Slušaj vest

Trener fudbalera Radničkog 1923 Bojan Puzigaća izjavio je  posle poraza od Partizana da njegov tim nije uspeo da sprovede plan u prvih pola sata meča, što je uticalo na konačan rezultat.

Radnički 1923 - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

"Čestitam Partizanu na pobedi. Nismo uspeli da kontrolišemo igru u uvodu, nismo radili ono što smo planirali. Izgubljeni dueli i dve greške koštali su nas golova, pa smo na poluvreme otišli sa zaostatkom", izjavio je Puzigaća za TV Arena sport.

Radnički 1923 je danas na svom terenu u Kragujevcu poražen od Partizana 2:4 u 18. kolu Super lige Srbije.

"Posle dosuđenog penala praktično je sve bilo rešeno. Partizan je bio bolji rival i zasluženo je pobedio. Mi sada moramo da se okrenemo narednim utakmicama", dodao je Puzigaća.

Penal za Partizan protiv Radničkog 1923 Izvor: TV Arena sport/Screenshot