BUNDESLIGA
DOMAĆIN SLAVIO U GOLEADI: Hamburg pobedio Verder u Bundesligi
Fudbaleri Hamburga pobedili su večeras na svom terenu Verder 3:2, u 13. kolu nemačke Bundeslige.Strelci za Hamburg bili su Albert Lokonga u 63, Luka Vušković u 75. i Jusuf Poulsen u 84. minutu.
Bundesliga 2025/26 Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia, Harry Langer / AFP / Profimedia
Golove za Verder postigli su Jens Stage u 45. i Džastin Ndžinma u 78. minutu.
Hamburg je na 13. mestu sa 15 bodova, a Verder je na 11. poziciji sa jednim bodom više.
U narednom kolu, Hamburg će gostovati Hofenhajmu, dok će Verder u Bremenu dočekati Štutgart.
