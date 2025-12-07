Slušaj vest

Fudbaleri Hamburga pobedili su večeras na svom terenu Verder 3:2, u 13. kolu nemačke Bundeslige.Strelci za Hamburg bili su Albert Lokonga u 63, Luka Vušković u 75. i Jusuf Poulsen u 84. minutu.

Golove za Verder postigli su Jens Stage u 45. i Džastin Ndžinma u 78. minutu.

Hamburg je na 13. mestu sa 15 bodova, a Verder je na 11. poziciji sa jednim bodom više.

U narednom kolu, Hamburg će gostovati Hofenhajmu, dok će Verder u Bremenu dočekati Štutgart.

