Fudbaleri Crvene zvezde doživeli su novi, treći poraz za nešto više od mesec dana u Superligi Srbije, čime su prepustili prvo mesto na tabeli večitom rivalu - Partizanu.

Partizan sada ima dva boda više od Zvezde, dva kola do kraja jesenjeg dela šampionata i blizu je tituli na polusezoni.

 Ne pamtimo ovakav haos i rasplet na vrhu tabele, a sa proleća nas čeka još jača borba za trofej šampiona Srbije. 

Vojvodina je ovom pobedom prišla na pet bodova Zvezdi i sedam Partizanu.



