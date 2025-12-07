Poraz Crvene zvezde od Vojvodine i promena na vrhu tabele Superlige Srbije.
ludnica
KAKAV PAD CRVENE ZVEZDE ZA SAMO MESEC DANA! Haos na tabeli Superlige Srbije - ovo se ne pamti! "Grobari" se naslađuju!
Fudbaleri Crvene zvezde doživeli su novi, treći poraz za nešto više od mesec dana u Superligi Srbije, čime su prepustili prvo mesto na tabeli večitom rivalu - Partizanu.
Partizan sada ima dva boda više od Zvezde, dva kola do kraja jesenjeg dela šampionata i blizu je tituli na polusezoni.
Crvena zvezda - Vojvodina Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Ne pamtimo ovakav haos i rasplet na vrhu tabele, a sa proleća nas čeka još jača borba za trofej šampiona Srbije.
Vojvodina je ovom pobedom prišla na pet bodova Zvezdi i sedam Partizanu.
