LA LIGA
SLEPI MIŠEVI IŠČUPALI REMI: Valensija golom u nadoknadi do boda protiv Sevilje
Fudbaleri Valensije i Sevilje odigrali su u Valensiji nerešeno 1:1, u 15. kolu španske Primere.
Sevilja je povela autogolom Cezara Tarege u 58. minutu, a izjednačenje Valensiji doneo je Hugo Duro pogotkom u trećem minutu sudijske nadoknade vremena.
Valensija je na 15 mestu sa 15 bodova, a Sevilja je na 12. poziciji sa dva boda više.
U narednom kolu, Valensija će gostovati Atletiko Madridu, dok će Sevilja dočekati Ovijedo.
