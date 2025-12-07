Slušaj vest

Fudbaleri Valensije i Sevilje odigrali su u Valensiji nerešeno 1:1, u 15. kolu španske Primere.

Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Sevilja je povela autogolom Cezara Tarege u 58. minutu, a izjednačenje Valensiji doneo je Hugo Duro pogotkom u trećem minutu sudijske nadoknade vremena.

Valensija je na 15 mestu sa 15 bodova, a Sevilja je na 12. poziciji sa dva boda više.

U narednom kolu, Valensija će gostovati Atletiko Madridu, dok će Sevilja dočekati Ovijedo.

Ne propustiteFudbalVALESNIJA IZAŠLA IZ OPASNE ZONE: Havi Gera presudio Sevilji
profimedia-0986803283.jpg
FudbalEKSKLUZIVNO: Napadač TOP KLASE bio je ponuđen Crvenoj zvezdi! Otkrivamo sve nepoznate detalje
11108378mir.jpg
FudbalSEVILJA U NADOKNADI DO BODA: Pedrosa iznenadio Valensiju
profimedia-0953010587.jpg
FudbalSEVILJA U GOSTIMA POBEDILA VALENSIJU: Slepi miševi sve bliži ispadanju
profimedia0758878520.jpg

Penal za Partizan protiv Radničkog 1923 Izvor: TV Arena sport/Screenshot