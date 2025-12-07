Slušaj vest

Fudbaleri Vojvodine savladali su Crvenu zvezdu sa 1:0 na stadionu "Rajko Mitić" u meču 18. kola Superlige Srbije.

Crvena zvezda - Vojvodina Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

 Ovim porazom Zvezda je prepustila prvo mesto Partizanu sa dva boda manje od večitog rivala.

Mučila se Crvena zvezda, imala jalovu inicijativu i promašila nekoliko solidnih šansi.

Vojvodina je bila strpljiva, mirna i golom Njegoša Petrovića u 54. minutu pokorila Crvenu zvezdu, drugi put u mesec dana nakon 3:2 u Novom Sadu

Zanimljivo bio je ovo prvi poraz Zvezde u domaćem prvenstvu na svom stadionu nakon aprila 2017. godine.

Zvezda je tada poražena od Partizana u 154. večitom derbiju, rezultatom 1:3.

zvezda-vojvodina-4182920.JPG
partizan-zvezda-derbi-439982.JPG
Dragoljub Zbiljić
Miroslav Tanjga

Penal za Partizan protiv Radničkog 1923 Izvor: TV Arena sport/Screenshot