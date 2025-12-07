Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Vojvodine sa 1:0 u 18. kolu Superlige Srbije na Marakani.

Posle meča oglasio se trener Zvezde Vladan Milojević. Milojević je najavio da će posle kraja ove polusezone - videti šta dalje...

 - Utakmica je bila u skladu sa onim što sam najavljivao. Opet smo ostali bez par igrača, verovatno će tako biti i u četvrtak. Probali smo sa mladim igračima. Ne znam šta da vam kažem, izdržaćemo i idemo dalje. Da se završi prvenstvo pa ćemo videti - rekao je Milojević.

