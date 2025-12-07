Navijači Crvene zvezde ljuti na Vladana Milojevića i fudbalere!
besni
MILOJEVIĆ ODLAZI IZ CRVENE ZVEZDE? "Da li je podneo ostavku"! Haos posle teškog poraza na Marakani, "delije" besne i ljute - gori Tviter!
Porazom od Vojvodine fudbaleri Crvene zvezde ostali su bez prvog mesta na tabeli Superlige Srbije.
Sada Partizan beži dva boda crveno-belima, a "delije" su na Tviteru osule drvlje i kamenje po Vladanu Milojeviću i fudbalerima srpskog aktuelnog šampiona.
Crvena zvezda - Vojvodina Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Ono što ih zanima je ostavka i odlazak Milojevića iz Crvene zvezde!
Bilo je svega u komentarima...
