Porazom od Vojvodine fudbaleri Crvene zvezde ostali su bez prvog mesta na tabeli Superlige Srbije.

Sada Partizan beži dva boda crveno-belima, a "delije" su na Tviteru osule drvlje i kamenje po Vladanu Milojeviću i fudbalerima srpskog aktuelnog šampiona.

Crvena zvezda - Vojvodina Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Ono što ih zanima je ostavka i odlazak Milojevića iz Crvene zvezde!

Bilo je svega u komentarima...

