TANJGA POSLE ISTORIJSKE POBEDE NA MARAKANI! Evo šta je poručio nakon Crvene zvezde!
Trener Vojvodine Miroslav Tanjga izneo je utiske posle pobede nad Crvenom zvezdom.
Tim iz Vojvodine je savladao crveno-bele na stadionu "Rajko Mitić" sa 1:0, u okviru 18. kola Superlige Srbije.
- Ja sam pred ovu utakmicu rekao da ko bude pobedio više duela, više trčao i više bude želeo pobedu. Mi smo želeli pobedu. Ispoštovali smo sve dogovore na kojima smo radili na treninzima. Znali smo da je Zvezda u krizi i da ima utakmicu u četvrtak, koja je mnogo bitnija nego ova utakmica. Ja sam video tu šansu, da odigramo agresivno, sa mnogo duela i da možemo da pobedimo. Na kraju se to ostvarilo - rekao je Tanjga.
Motivacija?
- Crvenu zvezdu pobedili u Beogradu je velika stvar. To se ne dešava svaki dan. Mi smo Zvezdu pobedili dva puta u poslednja dva meseca. Dobili smo odgovore na neka pitanja, na našoj utakmici. Fudbal je živa stvar. Hvala momcima što su ispoštovali dogovor.
Vojvodina se nalazi na trećem mestu Superlige Srbije sa 36 bodova, pet manje od drugoplasirane Zvezde i sedam od prvoplasiranog Partizana.
