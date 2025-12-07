Posle sedme pobede Kristal Palas je četvrti na tabeli sa 26 bodova.
PREMIJER LIGA
GOSTI SLAVILI U LONDONSKOM DERBIJU: Pobeda Kristal Palasa za četvrto mesto na tabeli
Fudbaleri Kristal Palasa pobedili su večeras na gostujućem terenu u londonskom derbiju Fulam 2:1, u utakmici 15. kola Premijer lige i popeli se na četvrto mesto na tabeli.
Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia
Kristal Palas je poveo u 20. minutu golom koji je postigao Edi Nketija, a izjednačio je Heri Vilson u 38. minutu.
Pobedu gostujućem timu obezbedio je Mark Geji pogotkom u 87. minutu.
Fudbaler Fulama Emil Smit Rou postigao je gol u 53. minutu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije gol poništen zbog ofsajda.
Posle sedme pobede Kristal Palas je četvrti na tabeli sa 26 bodova.
Fulam je pretrpeo drugi uzastopni poraz, ukupno osmi u ligi i zauzima 15. mesto na tabeli sa 17 bodova.
