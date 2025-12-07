NA RIBANJE, BRAĆO! Sa Delijama nema šale, evo šta su uradili nakon šokantnog poraza od Vojvodine!
Fudbaleri Vojvodine savladali su Crvenu zvezdu sa 1:0 na stadionu "Rajko Mitić" u meču 18. kola Superlige Srbije. Nakon poraza svojih miljenika, odmah je usledila reakcija najvatrenijih delija.
Naime, navijači su pozvali igrače ispred severne tribine i uputili im jasnu poruku o tome šta očekuju od njih u narednim utakmicama:
- Ti dole na terenu, Zvezdin grb što nosiš, od tebe tražim samo da kao lav se boriš - skandirale su Delije, očigledno nezadovoljne viđenim od igrača.
Podsetimo, bio je ovo prvi poraz Zvezde u domaćem prvenstvu na svom stadionu nakon aprila 2017. godine!
Zvezda je prepustila prvo mesto Partizanu sa dva boda manje od večitog rivala. Crveno-beli su tako u mesec dana po drugi put poraženi od Vojvodine, što je bio dovoljan alarm za navijače koji su pokazali šta žele.
Na kraju utakmice iz sa tribine se gromoglasno čulo i "Hoćemo titulu".
BONUS VIDEO: