Fudbaleri Vojvodine savladali su Crvenu zvezdu sa 1:0 na stadionu "Rajko Mitić" u meču 18. kola Superlige Srbije. Nakon poraza svojih miljenika, odmah je usledila reakcija najvatrenijih delija.

Naime, navijači su pozvali igrače ispred severne tribine i uputili im jasnu poruku o tome šta očekuju od njih u narednim utakmicama:

- Ti dole na terenu, Zvezdin grb što nosiš, od tebe tražim samo da kao lav se boriš - skandirale su Delije, očigledno nezadovoljne viđenim od igrača.

FK Crvena zvezda
Navijači su fudbalerima poslali jasnu poruku Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Podsetimo, bio je ovo prvi poraz Zvezde u domaćem prvenstvu na svom stadionu nakon aprila 2017. godine

Zvezda je prepustila prvo mesto Partizanu sa dva boda manje od večitog rivala. Crveno-beli su tako u mesec dana po drugi put poraženi od Vojvodine, što je bio dovoljan alarm za navijače koji su pokazali šta žele.

Na kraju utakmice iz sa tribine se gromoglasno čulo i "Hoćemo titulu".

