Nije bilo pobednika na Olimpiku.
remi
SERIJA A! Remi Lacija i Bolonje!
Slušaj vest
Nebesko-plavi mogu biti zadovoljni bodom, uprkos tome što su vodili na ovom susretu.
Razlog je crveni karton za Hilu u 79. minutu, što je uslovilo pritisak i napade gostiju iz Bolonje u finišu.
Sve je krenulo od pogotka Isaksena u 38. minutu, ali samo dva minuta kasnije Odgor izjednačio na "Olimpiku".
Lacio može i da žali za propuštenim šansama u drugom poluvremenu, kada je Ravalja branio udarce Genduzija i Kančelijerija.
Ravalja je pokušaj Genduzija i nešto kasnije zaustavio, baš kao i pokušaj Noslina.
Bolonja je peta na tabeli sa 25 bodova, dok je Lacio 10. sa 19 poena.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši