Fudbaleri Lacija i Bolonje remizirali su 1:1, u meču 14. kola Serije A.

Nebesko-plavi mogu biti zadovoljni bodom, uprkos tome što su vodili na ovom susretu.

Razlog je crveni karton za Hilu u 79. minutu, što je uslovilo pritisak i napade gostiju iz Bolonje u finišu.

Sve je krenulo od pogotka Isaksena u 38. minutu, ali samo dva minuta kasnije Odgor izjednačio na "Olimpiku".

Lacio može i da žali za propuštenim šansama u drugom poluvremenu, kada je Ravalja branio udarce Genduzija i Kančelijerija.

Ravalja je pokušaj Genduzija i nešto kasnije zaustavio, baš kao i pokušaj Noslina.

Bolonja je peta na tabeli sa 25 bodova, dok je Lacio 10. sa 19 poena.

