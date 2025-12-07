Slušaj vest

Fudbaleri Borusije iz Dortmunda pobedili su večeras na svom terenu Hofenhajm 2:0, u utakmici 13. kola Bundeslige.

Golove su postigli Julijan Brant u 43. minutu i Niko Šloterbek u 60. minutu.

Dortmund je nastavio dobar niz i posle osme pobede zauzima treće mesto na tabeli sa 28 bodova i ima bod manje od drugoplasiranog Lajpciga. Prvi je Bajern iz Minhena sa 37 bodova.

Hofenhajm je pretrpeo četvrti poraz i ima 23 boda na petom mestu na tabeli, koliko ima i četvrtoplasirani Bajer Leverkuzen.

Ranije danas Hamburg je na svom terenu pobedio Verder 3:2.