Slušaj vest

Fudbaleri Borusije iz Dortmunda pobedili su večeras na svom terenu Hofenhajm 2:0, u utakmici 13. kola Bundeslige.

Golove su postigli Julijan Brant u 43. minutu i Niko Šloterbek u 60. minutu.

Dortmund je nastavio dobar niz i posle osme pobede zauzima treće mesto na tabeli sa 28 bodova i ima bod manje od drugoplasiranog Lajpciga. Prvi je Bajern iz Minhena sa 37 bodova.

Hofenhajm je pretrpeo četvrti poraz i ima 23 boda na petom mestu na tabeli, koliko ima i četvrtoplasirani Bajer Leverkuzen.

Ranije danas Hamburg je na svom terenu pobedio Verder 3:2.

Ne propustiteFudbalBORUSIJA OSVOJILA LEVERKUZEN: Anselmino i Adejemi presudili Bajeru
Borusija Dortmund
FudbalMAJER U NADOKNADI SRUŠIO "JARČEVE" Dortmund sačuvao sva tri boda
Borusija Dortmund
FudbalBAJERNU PRIPAO DERBI BUNDESLIGE: Dortmund se kasno probudio
Bajern Minhen
FudbalVELIKI SKANDAL NA POMOLU: Nemačka policija istražuje navode o seksualnom nasilju bivšeg zaposlenog u Borusiji Dortmund
profimedia-1000266711.jpg

Radnički 1923 Partizan VAR pregledao potencijalni penal Izvor: TV Arena sport/Screenshot