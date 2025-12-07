Slušaj vest

Fudbaler Vojvodine Njegoš Petrović je izneo utiske posle pobede nad Crvenom zvezdom (1:0) u 18. kolu Superlige Srbije.

Posle meča koji je Petrović rešio golom, bivši as Crvene zvezde je rekao:

- Znali smo šta nas čeka i koliko je teško igrati na Marakani. Ne sećam se kada je poslednji put Zvezda izgubila na domaćem terenu, ali istinski smo verovali da možemo da pobedimo i to smo ostvarili. Presrećan sam", rekao je fudbaler Vojvodine Njegoš Petrović posle pobede protiv Crvene zvezde (1:0).

Petrović je postigao jedini gol protiv bivšeg kluba u 54. minutu, za drugu pobedu protiv Zvezde za samo 38 dana, nakon što je u Novom Sadu bilo 3:2.

- Rekao sam momcima da ne treba da gledamo Železničar, koji je iza nas na tabeli, već Zvezdu i Partizan i da se njima što više približimo. Ako želimo nešto, potrebno je da to bude malo više od onog što ljudi očekuju od nas. Hvala mojim saigračima, stručnom štabu, svima u klubu i navijačima na velikoj podršci - istakao je Petrović.

Petrović se nije radovao posle gola, ali ističe da je to bio izuzetno emotivan trenutak za njega.

- Svaki klub u kojem sam bio u karijeri jako poštujem. Opet, ne mogu da opišem osećaj sreće i zadovoljstva zbog gola. Prošli put nismo imali vremena da proslavimo veliku pobedu na "Karađorđu", sada ćemo imati, pa od utorka maksimalan fokus na OFK Beograd - poručio je Petrović.

