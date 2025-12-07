Slušaj vest

Aktuelni šampion je slavio zahvaljujući golovima Rasmusa Hojlunda, a strelac pogotka za Juventus bio je Jildiz.

Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

Napolitanci su na krcatom stadionu "Dijego Armando Maradona" snažno otvorili utakmicu i već u sedmom minutu poveli.

Hojlund je lepo utrčao u peterac, sačekao loptu Davida Neresa i savladao Mikelea di Gregorija.

 Juve je i iz prve prave šanse stigao do izjednačenja u 59. minutu, kada je Kenan Jildiz prevario Milinković-Savića posle asistencije Vestona Mekenija.

Mekeni je kasnije upisao još jednu "asistenciju", ali  na njegovu žalost za Hojlunda. Skočio je i glavom nespretno nabacio loptu Dancu, koji je u 78. minutu doneo pobedu domaćinu.

Vanja je u nadoknadi imao jednu sjajnu intervenciju, kada je zaustavio Edona Žegrovu i tako sačuvao tri boda svom timu.

Napoli se vratio na čelo tabele, koje drži sa 31 bodom, a u narednom kolu gostuje Udinezeu.

Juventus  je tek sedmi sa 23 poena i u sledećem kolu ga očekuje novo teško gostovanje, u Bolonji.

