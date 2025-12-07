Selta šokirala Real u Madridu - 2:0!
LUDNICA! Rival Crvene zvezde bacio Real na kolena - Selta pokorila Madrid! (VIDEO)
Fudbaleri Selte, rivali Crvene zvezde u Ligi Evrope, šokirali su Real u Madridu i slavili sa 2:0 u 15. kolu La Lige.
Svedberg je sa dva gola srušio Real, a Madriđani su ovaj meč završili sa dva igrača manje!
Kilijan Mbape i Simon Marčinjak Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, 900/Cordon Press / imago sportfotodienst / Profimedia
Real se nalazi na drugom mestu La Lige sa 36 bodova, četiri manje od Barselone, dok je Selta na 10. poziciji sa 19 bodova.
U nastavku sezone, Real gostuje Alavesu, dok Selta dočekuje Atletik Bilbao.
Selta će gostovati Crvenoj zvezdi 29. januara 2026. godine, u osmom kolu ligaške faze Lige Evrope.
