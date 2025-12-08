Slušaj vest

Madriđani su šokantno poraženi na stadionu Santjago Bernabeu u 15. kolu La Lige. Selta je odnela pobedu rezultatom 2:0 golovima Svedberga u 53. i 93. minutu.

Utakmicu je obeležio veliki broj kartona koje je sudija Kintero pokazao, pre svega, domaćem timu.

U završnici je fudbaler Reala Alvaro Kareras dobio crveni karton, kao i Endrik koji je bio na klupi za rezervne igrače, a žuti kartoni su pokazani Rodrigu i Valverdeu.

Javnu opomenu u vidu žutog kartona je dobio i Ćabi Alonso u 73. minutu, kao i pre toga Džud Belingem u 62. iako je prethodno u duelu sa rivalom dobio lakat u lice.

Od svega se ipak izdvaja drugi žuti, odnosno crveni karton koji je dobio Fran Garsija u 64. minutu, nakon što je tek nešto više od jednog minuta ranije dobio prvi karton.

Garsija je u 63. minutu sa leđa pobukao Kareiru i tako prekinuo kontranapad Selte i opravdano dobio karton, a ubrzo nakon toga je napravio glupost kada je fauliao Svedberga udarcem u lice.

Kintero mu je pokazao novi žuti karton, a zatim i put prema svlačionici.

- Fran, nemoj to da mi radiš - izgovorio je razočarani Ćabi Alonso.

