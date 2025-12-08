Slušaj vest

Srpski napadač Luka Jović nastavlja da blista u Grčkoj, drugi meč zaredom tresao je mrežu, a ovog puta čak dva puta u trijumfu AEK-a nad Atromitosom rezultatom 4:1.

Najpre je u 65. minutu precizno realizovao jedanaesterac, da bi samo pet minuta kasnije, na asistenciju Marina, rutinski završio još jednu akciju domaćih.

Podsetimo, Jović je prethodnog vikenda zablistao het-trikom u velikom derbiju protiv Panatinaikosa (3:2), pa je sada već na devet pogodaka u 20 nastupa u dresu žuto-crnih ove sezone.

Luka Jović u dresu AEK-a Foto: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia

U atinski klub stigao je ovog leta kao slobodan igrač, nakon odlaska iz Milana, i očigledno je da je pronašao pravu sredinu da ponovo pokaže ono šta može.

