GOL MAŠINA PONOVO RADI, JOVIĆ SE NE ZAUSTAVLJA! Ponovo je tresao mrežu! Prošli put het-trik, sad je spakovao dva komada! VIDEO
Srpski napadač Luka Jović nastavlja da blista u Grčkoj, drugi meč zaredom tresao je mrežu, a ovog puta čak dva puta u trijumfu AEK-a nad Atromitosom rezultatom 4:1.
Najpre je u 65. minutu precizno realizovao jedanaesterac, da bi samo pet minuta kasnije, na asistenciju Marina, rutinski završio još jednu akciju domaćih.
Podsetimo, Jović je prethodnog vikenda zablistao het-trikom u velikom derbiju protiv Panatinaikosa (3:2), pa je sada već na devet pogodaka u 20 nastupa u dresu žuto-crnih ove sezone.
U atinski klub stigao je ovog leta kao slobodan igrač, nakon odlaska iz Milana, i očigledno je da je pronašao pravu sredinu da ponovo pokaže ono šta može.
