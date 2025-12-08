Slušaj vest

Fudbaler koji već pet godina igra za Atletiko Mineiro je postigao gol za koji pojedini smatraju a bi mogao da se nađe u konkurenciji za Puškaš nagradu, odnosno za nagradu za najbolji gol u godini.

U pobedi njegovog tima nad Vaskom rezultatom 5:0 u poslednjem kolu brazilskog prvenstva, Hulk je bio strelac pogotka u 32. minutu.

Bio je to drugi gol Atletika na utakmici, a snažni fudbaler ga je postigao na spektakularan način. Hulk je šutirao iz slobodnog udarca sa velike udaljenosti od gola. Udarac je bio veoma brzo, pa golman nije uspeo da odreaguje bolje iako je lopta išla u njegov ugao.

Pogledajte gol Hulka protiv Vaska:

