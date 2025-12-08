Slušaj vest

Čukarički je dobio pohvale za pristup utakmici i partiju koju je pružio protiv Crvene zvezde na stadionu „Rajko Mitić“, u kojem je na kraju ubedljivo poražen (3:0), ali rezultat nije prikazivao realno stanje snaga na terenu.

„Bilo je mnogo dobrih stvari u utakmici protiv Crvene zvezde, videli smo da možemo da igramo na visokom nivou, ali smo videli i da se svaka greška protiv tako kvalitetenog rivala skupo plaća. Nismo imali ni dovoljno sreće, da smo u prvom poluvremenu postigli neki gol, a imali smo veliki broj šansi, mogli smo i mnogo bolje da prođemo. Ta utakmica je sada iza nas, moramo da se okrenemo narednim izazovima. A prvi je već u ponedeljak u Nišu“, kazao je Srđan Mijailović.

Nisu u taboru belo-crnih imali mnogo vremena za odmor, s obzirom na to da će već u ponedeljak od 17 časova igrati u Nišu protiv Radničkog.

„Svaka nova utakmica je veliki izazov za nas, u ligi koja je vrlo izjednačena, u takmičenju u kojem smo videli da svako svakog ove sezone može da pobedi. Već smo odigrali jedan vrlo zanimljiv meč protiv Radničkog, u kojem je rival izjednačio u poslednjim trenucima susreta. Verujemo da će sada biti drugačije, nadamo se da možemo do pobede koja bi nam mnogo značila“, kazao je Mijailović, koji je potom nastavio:

„Znamo da neće biti lako, naš rival nije u najboljoj mogućoj na tabeli, pa će i oni svakako imati ogromna motiv. Uvek su utakmice sa Radničkim vrlo neizvesne, nešto slično očekujemo i ovoga puta. Moraćemo da ponovimo dobre stvari iz meča sa Crvenom zvezdom, ali i da ispravimo greške. Potrebno je da maksimalno angažovano uđemo u susret na Čairu, samo sa takvim pristupom možemo do pozitivnog rezultata protiv Radničkog. Ekipe koja ima vrlo kvalitetan sastav, koju vrlo dobro poznajemo“.

Duel Radničkog iz Niša i Čukaričkog biće i duel braće Mijailović, na jednoj strani Marka, na drugoj Srđana.

„Nije prvi put da igramo jedan protiv drugog, već smo navikli. Možda je bilo malo čudno u početku, sada je sasvim normalna situacija“, kazao je defanzivni vezista Čukaričkog i nekadašnji reprezentativac Srbije Srđan Mijailović.