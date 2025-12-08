Slušaj vest

Susret ova dva tima na stadionu "Olimpiko" u Rimu završen je rezultatom 1:1, a Arijana Mihajlović, supruga Siniše koji je preminuo 16. decembra 2022. godine bila je gost utakmice u prestonici Italije.

Na kraju utakmice Arijana je, sa ćerkom Viktorijom i sinovima, izašla na atletsku stazu sa transparentom Udruženja donora koštane srži na kojem je napisano ime "Siniša Mihajlović".

Arijana je držala transparent sa uplakanim očima, a prisutni navijači su se setili legendarnog Mihe.

Udruženje donora koštane srži je, uz saradnju sa Laciom, na ovaj način želelo da istakne važnost doniranja i skrene pažnju na one koji se bore sa teškom bolešću.

Sećanje na Mihu

Arijana se često priseća supruga i, između ostalih načina, emotivnim intervjuima i objavama na društvenim mrežama uva uspomenu na njega.

U jednoj ispovesti je govorila o poslednjim trenucima života Siniše Mihajlovića.

- Doktori su mi rekli da su uradili sve što je u njihovoj moći i da spasa više nema. A ja sam se sa decom dogovorila da njemu to ne kažemo. Poslednjih mesec dana smo živeli znajući da može da umre svakog dana - prisećala se Arijana.

Tužno su izgledali ti dani, sati, minuti...

- Rekao mi je "Izvini što ne mogu da vidim kako nam deca odrastaju i stare". Želela sam da mu kažem mnoge stvari, ali morala sam da budem kamen i nisam mogla da dozvolim sebi da se srušim. Dva dana pre nego što je umro rekao mi je da me voli. Te četiri godine su bile razarajuće, imala sam šokove od onoga što sam viđala po bolnicama, videla sam i užas u Sinišinim očima. Još uvek pokušavam da se oporavim od tih trenutaka i čak i sada, noću, vraćaju mi se slike onoga što sam videla.

Usledio je bolni 16. decembar...

- Kada sam shvatila da mu se disanje promenilo i da je ostalo malo, pozvala sam decu. Svi smo ćutali oko njega. Držala sam ga za ruku, videla sam ga kako se muči sa otežanim disanjem.

Rekla sam mu "Ja ću se starati o deci". Čim je čuo te reči, poslednji put je uzeo vazduh... Tek tada je preminuo. Do tada niko od nas nije plakao. Pokuljale su i suze. Nikada nisam dozvolila sebi da me Siniša vidi kako plačem. Bila sam njegova stena. Sada se i moja deca mnogo trude da sve to prevaziđu, nisu se zatvorila u sebe. Postaju jača, žele da pokažu svom ocu da i oni to mogu - zaključila je Arijana.

