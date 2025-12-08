PA, DOKLE VIŠE?! Maleroznog Delapa čeka nova duga pauza!
Mladi napadač je u Bornmutu doživeo tešku povredu ramena, te je nakon detaljnih lekarskih pregleda utvrđeno da će morati da pauzira između šest i osam nedelja.
To znači da ga čeka nova duga pauza, baš kao nedavno, kada je pauzirao od kraja septembra do druge polovine novembra.
Čelsi će i u ovom periodu imati gust raspored, pa će Delap u najboljem slučaju propustiti sigurno 10 utakmica do kraja januara.
U tom periodu Čelsi gostuje Atalanti, čeka Everton, gostuje Kardifu u Liga kupu, potom i Njukaslu, a onda za kraj godine na "Bridž" stižu Aston Vila i Bornmut.
Niz mečeva koje će Delap propustiti nastavlja Siti na "Etihadu", pa gostovanje Fulamu, Brentford i Pafos na "Bridžu", kao i gostovanje Kristal Palasu.
Očekuje se da mladi Mark Giju dobije opet šansu, posebno ako se uzme u obzir da je Žoao Pedro u lošoj formi u poslednje vreme.
Kurir sport / Sportske.net