Mladi napadač je u Bornmutu doživeo tešku povredu ramena, te je nakon detaljnih lekarskih pregleda utvrđeno da će morati da pauzira između šest i osam nedelja.

To znači da ga čeka nova duga pauza, baš kao nedavno, kada je pauzirao od kraja septembra do druge polovine novembra.

Čelsi će i u ovom periodu imati gust raspored, pa će Delap u najboljem slučaju propustiti sigurno 10 utakmica do kraja januara.

U tom periodu Čelsi gostuje Atalanti, čeka Everton, gostuje Kardifu u Liga kupu, potom i Njukaslu, a onda za kraj godine na "Bridž" stižu Aston Vila i Bornmut.

Foto galerija iz Nju Džersija

Niz mečeva koje će Delap propustiti nastavlja Siti na "Etihadu", pa gostovanje Fulamu, Brentford i Pafos na "Bridžu", kao i gostovanje Kristal Palasu.

Očekuje se da mladi Mark Giju dobije opet šansu, posebno ako se uzme u obzir da je Žoao Pedro u lošoj formi u poslednje vreme.