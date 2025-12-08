Slušaj vest

Miodrag Ješić je poginuo, u trenutku kada je imao 64 godine, u saobraćajnoj nesreći, a do velike tragedije je došlo na putu Ruma-Jarak kada je automobilom prešao u suprotni smer i udario u kamion.

Ješić je stradao na mestu, u potpuno smrskanom automobilu.

Životna priča Ješića i njegove porodice izuzetno je bolna i potresna.

Miodrag Ješić je imao težak život. Odrastao je bez oca, uz majku Milenu i brata Milovana. Doživeo je najtežu sudbinu koja može da zadesi jednog roditelja, da izgubi dete. Naime, njegova starija ćerka Jelena takođe je preminula posle saobraćajne nesreče, isto kao i otac u decembru, i to sa svega 19 godina.

- Dok sam radio u Tunisu, zatekla me je crna, najcrnja i tragična vest. U jednom trenutku sve se srušilo, izgubio sam sve, smisao života, u trenutku sve besmisleno postaje, bezvredno... Agonija, nema više moje 19-godišnje Jelene. Nisam mogao da podnesem činjenicu da mi je ćerka preminula. Jelena u saobraćajnoj nesreći nije imala ni ogrebotine. Hitna služba je bila na licu mesta i odmah su je odveli na kontrolu u Urgentni centar. Sve je bilo u redu na prvim pregledima, ali lekar zadužen za ultrazvuk tog dana je spavao i niko nije smeo da ga probudi jer je bio nezgodan. Tako su mi govorili. Jelena je imala unutrašnje krvarenje i posle nekoliko dana je preminula. Da je lekar tog dana odmah uradio snimak, ona bi ostala živa, a imala je svega 19 godina. Dugo posle toga nemate reakciju, ravnodušni ste na sve što se dešava oko vas... U život me je vratila najlepša crna žena, moja Irena i rodila mi novi život - Taru. Vratio sam se, živote! - pričao je Miodrag Ješić.

Foto: Nenad Kostić, Starsport, Privatna Arhiva

Odlazak Mancea

Ješić je pre 40 godina ostao bez saigrača i najboljeg druga Dragana Mancea.

Ješić i Mance su svojevremeno bili saigrači i najbolji drugovi u Partizanu. I jedan i drugi su za klub iz Humske zaigrali 1980. godine i nosili crno-bele boje do 1985. Te godine je Mance preminuo u saobraćajnoj nesreći kao 23-godišnjak kada je u Zemunu sleteo s puta i udario u betonski stub.

Foto: Printscreen

Vratio stan koji je dobio od kluba!

Kakav je bio Miodrag Ješić kao čovek, najbolje govori podatak koji i danas između sebe prenose stariji navijači Partizana. Kada se 1990. godine vratio iz Turske u Srbiju, Miodrag Ješić uradio je ono što niko ne radi. Vratio je stan koji je pre toga dobio od kluba.

- Da, tačno je da sam vratio stan, samo sam taj stan vratio ranije, dok sam još bio u Altaju. Ne bih mnogo o tome, naravno da su svi bili prijatno iznenađeni. U stvari, pozvao me je Zoran Džoni Krstić iz Partizana i pitao me je, pošto sam tada bio u inostranstvu, da li bih mogao da svratim do njega prilikom prve posete Beogradu da se dogovorimo da iznajmim stan Partizanu. Rekao sam mu da nema problema - pričao je Miodrag Ješić u razgovoru za portal "Crno-bela nostalgija" i nastavio:

- Prva pauza u prvenstvu, dolazim na stadion, odlazim prvo kod Žarka Zečevića. Njemu sam prvo rekao šta sam odlučio - umesto da izdajem, ja vraćam stan klubu. Zeka me šalje kod Džonija da završimo potrebnu papirologiju i to je to. Vratio sam stan jer sve što sam do sada uradio i postigao u životu, sve je to zbog Partizana.

1/13 Vidi galeriju Fotografije sa mesta saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo Miodrag Ješić Foto: Facebok/SM info, Nenad Kostić

Biografija

Miodrag je rođen je 30. novembra 1958. godine u Osečenici kod Valjeva, a prošao je kroz mlađe kategorije Partizana, u čijem dresu je i postao profesionalac, a kao defanzivac je na utakmicama nosio crno-beli dres 144 puta i postigao 13 golova. Od 1980. do 1985. igrao je u Humskoj, bio je u generaciji s Draganom Manceom, a karijeru je nastavio u Turskoj, gde je igrao za Altaj i Trabzon. Igrajući u Turskoj dobio je nadimak Imperator.

U Partizan se vratio 1990. godine, a potom još jednom potpisao za Altaj, gde je završio karijeru.

Za mladu reprezentaciju Jugoslavije nastupio je 25 puta, a za A tim je odigrao osam utakmica uz dva pogotka. Nakon igračke, započeo je trenersku karijeru, a vodio je veliki broj klubova. U Srbiji je bio trener niškog Radničkog, OFK Beograda i Partizana, bavio se trenerskim poslom i u Bugarskoj, Turskoj, Bosni i Hercegovini, Kini, Libiji, Saudijskoj Arabiji...

Kao igrač je bio šampion Jugoslavije s Partizanom, a kao trener prvak Arapske lige sa Sfaksijenom iz Tunisa, Bugarske sa CSKA iz Sofije, šampion Libije sa Al Itihadom i Mjanmara sa Jangonom.

Bonus video: