Ljubitelje fudbala i kolekcionarstva očekuje pravo iznenađenje! Kurir će u sredu, 10. decembra, svim čitaocima pokloniti UCL album 2025/26, najnovije izdanje posvećeno najprestižnijem evropskom fudbalskom takmičenju.

Ovaj album donosi potpuno novu sezonu UEFA Lige šampiona, sa timovima, igračima i momentima koji će obeležiti narednu godinu. Idealna je prilika za sve kolekcionare, mlade navijače i prave ljubitelje fudbalske magije da započnu svoju kolekciju na vreme.

Ne propustite ekskluzivni poklon – potražite svoje štampano izdanje dnevnih novina Kurir u sredu, 10. decembra, i obezbedite svoj UCL album 2025/26. Otvorite novu sezonu uz Kurir!