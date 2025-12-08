Fudbalski klub Partizan saopštio je da će ulaz na predstojeću utakmicu Super lige Srbije protiv Napretka iz Kruševca biti besplatan.
SJAJNA VEST ZA SVE GROBARE! Partizan se obratio svojim navijačima, a evo šta je njihova poruka pred važnu utakmicu u Super ligi
Partizan će u subotu od 18.30 na svom stadionu u Beogradu dočekati Napredak, u utakmici 19. kola Super lige Srbije.
Beogradski crno-beli su pobedom u meču prethodnog kola protiv Radničkog 1923 rezultatom 4:2 u Kragujevcu i uz pomoć poraza Crvene zvezde od Vojvodine rezultatom 1:0 na stadionu Rajko Mitić, preuzeli prvo mesto na tabeli Super lige, na kom se nalaze sa 43 boda, dva više od drugoplasirane Zvezde.
Radnički 1923 - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
- Crno-beli su trenutno na prvoj poziciji na tabeli Super lige Srbije i sada im je potreban još jači vetar u leđa. Grobari, vreme je da svi budemo u Humskoj 1 u subotu - piše u saopštenju Partizana.
