BAKA PRASE ZARATIO SA DELIJAMA: Navijači Zvezde ga brutalno isprozivali na tribinama, a onda im je on vulgarno odgovorio...
Buran vikend na relaciji navijači Crvene zvezde i popularni jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase. Sve se desilo kada je Bogdan rešio da navija za Vojvodinu i to je izazvalo reakciju navijača Zvezde koji su mu posvetili transparente na meču Crvena zvezda - Vojvodina.
- Nekad "Stara dama", sada "Baka Prase", "Firma ili farma", glasile su dve poruke sa Zvezdinog "severa".
Baka Prase je likovao i slavio pobedu tima za koji navija, ali i dobitak na kladionici. Naime, on je upatio milion dinara na pobedu Vojvodini i dobio je iznos od 7.000.000 dinara.
Posle meča objavio je video poruku uz koju je napisao "Baka Prase 1 - Zvezda 0", a onda je odgovorio na Instagram nalogu "Duško Krtola", gde je bio malo i vulgaran:
- J*bi hahahaha - napisao je Baka Prase.
