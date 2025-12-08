Slušaj vest

Buran vikend na relaciji navijači Crvene zvezde i popularni jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase. Sve se desilo kada je Bogdan rešio da navija za Vojvodinu i to je izazvalo reakciju navijača Zvezde koji su mu posvetili transparente na meču Crvena zvezda - Vojvodina.

- Nekad "Stara dama", sada "Baka Prase", "Firma ili farma", glasile su dve poruke sa Zvezdinog "severa".

Baka Prase je likovao i slavio pobedu tima za koji navija, ali i dobitak na kladionici. Naime, on je upatio milion dinara na pobedu Vojvodini i dobio je iznos od 7.000.000 dinara.

Posle meča objavio je video poruku uz koju je napisao "Baka Prase 1 - Zvezda 0", a onda je odgovorio na Instagram nalogu "Duško Krtola", gde je bio malo i vulgaran:

- J*bi hahahaha - napisao je Baka Prase.

Evo kako je Baka Prase proslavio dobitak od 7.000.000 dinara.

1/3 Vidi galeriju Baka Prase dobio 60.000 evra na kladionici Foto: Printscreen Instagram

Pogledajte i galeriju sa meča Crvena zvezda - Vojvodina.

1/6 Vidi galeriju Crvena zvezda - Vojvodina Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT