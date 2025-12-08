Slušaj vest

Buran vikend na relaciji navijači Crvene zvezde i popularni jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase. Sve se desilo kada je Bogdan rešio da navija za Vojvodinu i to je izazvalo reakciju navijača Zvezde koji su mu posvetili transparente na meču Crvena zvezda - Vojvodina.

- Nekad "Stara dama", sada "Baka Prase", "Firma ili farma", glasile su dve poruke sa Zvezdinog "severa".

Baka Prase je likovao i slavio pobedu tima za koji navija, ali i dobitak na kladionici. Naime, on je upatio milion dinara na pobedu Vojvodini i dobio je iznos od 7.000.000 dinara.

Posle meča objavio je video poruku uz koju je napisao "Baka Prase 1 - Zvezda 0", a onda je odgovorio na Instagram nalogu "Duško Krtola", gde je bio malo i vulgaran: 

- J*bi hahahaha - napisao je Baka Prase.

Evo kako je Baka Prase proslavio dobitak od 7.000.000 dinara.

Baka Prase dobio 60.000 evra na kladionici Foto: Printscreen Instagram

Pogledajte i galeriju sa meča Crvena zvezda - Vojvodina.

Crvena zvezda - Vojvodina Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Ne propustiteFudbalSJAJNA VEST ZA SVE GROBARE! Partizan se obratio svojim navijačima, a evo šta je njihova poruka pred važnu utakmicu u Super ligi
FK Partizan
FudbalSPEKTAKULARNI POKLON STIŽE UZ KURIR! SAMO U SREDU 10. DECEMBRA PREUZMITE UCL ALBUM 2025/26 I URONITE U NOVU ERU LIGE ŠAMPIONA!
album
FudbalŽIVOTNA PRIČA PARTIZANOVE LEGENDE LEDI KRV U ŽILAMA! Ćerka mu poginula u saobraćajnoj nesreći, 22 godine kasnije je nastradao na stravičan način!
miodrag-jesic-nesreca-ruma-foto-instagram-192.rs-starsport.jpg
FudbalPA, DOKLE VIŠE?! Maleroznog Delapa čeka nova duga pauza!
screenshot-5.jpg
FudbalADEM LJAJIĆ PROSLAVOM GOLA IZAZVAO PRAVI HAOS! NAVIJAČI ŽELJE BESNI NA NJEGA! Okrenuo se ka tribinama, pa sramnim gestom šokirao sve! VIDEO
Screenshot 2025-12-08 100646.jpg

Baka Prase jurca kroz grad nakon raskida sa Anjom Izvor: MONDO