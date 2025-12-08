Marko Arnautović postiže gol iz jedanaesterca za Crvenu zvezdu protiv Lila

Zvezda je nedavno objavila da je za Marka Arnautovića zbog povrede polusezona završena.

Međutim Arnautović se oporavlja brže nego što je bilo ko predvideo.

Podvrgnut specifičnim terapijama primicača, oporavak austrijskog špica teče veoma dobro, do te mere da bi mogao da konkuriše za utakmicu protiv Šturma u Gracu, saznaju "Sportske.net."

On će danas imati testiranje gde će biti utvrđena sprema i kakvo je stanje sa oštećenjem primicača.

Ukoliko stigne pozitivan signal, Arnautović bi trebalo da bude deo rostera Vladana Milojevića.

Milojevića već muče kadrovski problemi sa Nemanjom Radonjićem i Brunom Duarteom, pa ova vest dolazi u pravom momentu ako Arnautović dobije odobrenje lekara.

Podsetimo, Arnautović se povredio protiv FCSB-a i informacije koje je klub saopštio glasile su da će on odsustvovati četiri sedmice.