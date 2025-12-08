Slušaj vest

Ne stišava se bura oko statusa Mohameda Salaha u Liverpulu.

1/5 Vidi galeriju Mohamed Salah plače zbog Dioga Žote Foto: Peter Byrne, PA Images / Alamy / Profimedia

Iako je egipatski fudbaler trenirao sa ekipom u ponedeljak, engleski mediji prenose da se neće naći u avionu za Milano – što praktično znači njegovo izbacivanje iz tima za najelitnije evropsko takmičenje.

Navodno trener Arne Slot i Salah održali su sastanak tokom dana, a epilog je bio – izostavljanje sa spiska putnika.

Razlog leži u burnim izjavama koje je Salah dao nakon remija protiv Lidsa. Nezadovoljan činjenicom da je treći meč zaredom ostao na klupi, napadač je javno kritikovao klub i trenera, što je izazvalo veliku buru u svlačionici.

Ovaj sukob dolazi u nezgodnom trenutku po Liverpul, koji se suočava sa velikom krizom forme: samo jedna pobeda u poslednjih šest utakmica u svim takmičenjima.

Uz to, dodatnu komplikaciju predstavlja činjenica da Salah uskoro odlazi na Afrički kup nacija, što znači da ga neće biti u sastavu ni u narednom periodu.

Utakmica Inter - Liverpul na programu je u utorak od 21 čas.