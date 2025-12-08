Slušaj vest

Fudbaleri Radnika odigrali su na svom terenu u Surdulici nerešeno 0:0 protiv Mladosti iz Lučana, u utakmici 18. kola Super lige Srbije.

Radnik ponovo u Super ligi Srbije Foto: Kurir Sport

Radnik je nastavio niz bez poraza i ima 24 boda na šestom mestu na tabeli.

Mladost je u poslednje dve utakmice bez pobede i posle šestog remija u ligi zauzima osmo mesto sa takođe 24 boda.

U sledećem kolu Radnik će u Beogradu igrati protiv Čukaričkog, a Mladost će dočekati Spartak.

Kasnije igraju Radnički Niš - Čukarički i Spartak - TSC.

Ne propustiteFudbalLALATOVIĆ SLAVIO U LOZNICI: Fudbaleri Mladosti pobedili IMT u Super ligi
partizan-mladost-241549.JPG
FudbalNOVA TRI BODA ZA MLADOST: Pao i Napredak!
VOJVODINA-PARTIZAN_02.JPG
FudbalLALATOVIĆ U POTPUNOM ŠOKU NAKON SMRTI ŽIŽOVIĆA: J..em ti fudbal, bitniji je život...
Nenad Lalatović
FudbalOGLASILA SE MLADOST POVODOM SMRTI MLADENA ŽIŽOVIĆA: Emotivna poruka iz Lučana - počivao u miru...
Mladen Žižović

Fudbaleri Zvezde slave sa navijačima pobedu nad Lilom Izvor: Kurir