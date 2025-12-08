Radnik je nastavio niz bez poraza i ima 24 boda na šestom mestu na tabeli
PRAZNE PUŠKE U SURDULICI: Remi Radnika i Mladosti u Superligi Srbije
Fudbaleri Radnika odigrali su na svom terenu u Surdulici nerešeno 0:0 protiv Mladosti iz Lučana, u utakmici 18. kola Super lige Srbije.
Radnik ponovo u Super ligi Srbije Foto: Kurir Sport
Radnik je nastavio niz bez poraza i ima 24 boda na šestom mestu na tabeli.
Mladost je u poslednje dve utakmice bez pobede i posle šestog remija u ligi zauzima osmo mesto sa takođe 24 boda.
U sledećem kolu Radnik će u Beogradu igrati protiv Čukaričkog, a Mladost će dočekati Spartak.
Kasnije igraju Radnički Niš - Čukarički i Spartak - TSC.
