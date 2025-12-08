Slušaj vest

Zvezda je u finalu savladala čileanski Kolo Kolo pred 60 hiljada gledalaca u Tokiju sa 3:0. Crvena zvezda je tada 8. decembra 1991. godine peharu Kupa evropskih šampiona dodala i trofej Interkontinentalnog kupa i zvanično postala najbolji tim na planeti.

Crvena zvezda je 1991. godine u Tokiju 8. decembra uspela da uradi ono što nijednom klubu iz istočne Evrope tada nije pošlo za rukom, a to je da postane šampion sveta. Kao osvajači čuvenog Kupa evropskih šampiona, preteče današnje Lige šampiona, u finalu Interkontinentalnog kupa beogradski crveno-beli su se sastali sa pobednikom Kopa libertadoresa u Južnoj Americi, a rival je bio čileanski Kolo Kolo.

Iako su Crvenu zvezdu napustile legende i vrhunski igrači poput Prosinečkog, Stojanovića, Marovića, Šabanadžovića i Binića, a čuvenog Ljupka Petrovića je nasledio strateg Vladica Popović, u direktnoj borbi za trofej zablistale su nove zvezde, dok se nebo ponovo otvorilo. Tada mladi Jugović je sa dva pogotka u 19. i 58. minutu zadobio epitet igrača susreta i čuvenu nagradu automobil Tojote namenjen upravo MVP duela.

Crveno-beli tim je dominirao, igrao je sa autoritetom najboljeg evropskog kluba iako je u finišu prvog poluvremena, od 42. minuta, ostao sa igračem manje na terenu. Međutim , ni to im nije smetalo da postignu treći gol u velikoj pobedi 3:0, a on je bio delo majstorskog centarfora Darka Pančeva u 72. minutu.

Zvezda je 8. decembra, dobro poznatog datuma za sve zvezdaše, postala šampion sveta. Sa ove distance, posle 34 godine Bari i Tokio su i dalje dva najveća trofeja koje je klub osvojio tokom bogate istorije, ali i najveći ponos Zvezdinih navijača.

Crvena zvezda - Kolo Kolo 3:0

Stadion : Nacionalni stadion u Tokiju.

Gledalaca : 60.000.

Sudija : Kurt Retlisberger (Švajcarska).

Strelci : Jugović u 19. i 58, Pančev u 72. minutu.

Žuti kartoni: Vasilijević, Mihajlović (Crvena zvezda), Ramirez (Kolo Kolo).

Crveni karton: Savićević (Crvena zvezda) u 42. minutu.

Crvena zvezda: Milojević, Radinović, Vasilijević, Najdoski, Belodedić, Ratković, Stošić, Jugović, Pančev, Savićević, Mihajlović. Trener : Vladica Popović.