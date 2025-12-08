arma ima tri pobede i 14 bodova na 15. mestu na tabeli
GOSTI SLAVILI U BORBI ZA OPSTANAK: Fudbaleri Parme pobedili Pizu u Seriji A
Fudbaleri Parme pobedili su na gostujućem terenu Pizu 1:0, u utakmici 14. kola Serije A.
Pobedonosni pogodak postigao je Adrijan Benedičak u 40. minutu iz jedanaesteerca.
Domaći su utakmicu završili sa desetoricom pošto je Mbala Nzola u trećem minutu nadoknade dobio crveni karton zbog prekršaja.
Parma ima tri pobede i 14 bodova na 15. mestu na tabeli.
Piza je pretrpela drugi uzastopni poraz, ukupno šesti i zauzima 18. mesto sa 10 bodova.
Kasnije igraju Udineze - Đenova i Torino - Milan.
