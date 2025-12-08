Slušaj vest

Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) saopštila je danas da će uvesti trominutne pauze za hidrataciju igrača u svakom poluvremenu u utakmicama na Svetskom prvenstvu 2026. godine u SAD, Kanadi i Meksiku, a ne samo u onima koje se budu igrale po visokim temperaturama.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Vašingtona Foto: Sam Corum / PA Images / Profimedia

Sudije će u 22. minutu svakog poluvremena zaustaviti igru kako bi se igrači osvežili i hidrirali, bez obzira na temperaturu i da li je stadion pokriven ili klimatizovan.

To pravilo moglo bi da obraduje emitere jer raspored biti predvidiv. Fifa je objavila novo pravilo na sastanku glavnog direktora za Mundijal 2026. godine Manola Subirije sa emiterima.

On je rekao da sudije mogu imati izvesnu fleksibilnost ukoliko zbog povrede dođe do prekida igre neposredno pre 22. minuta.

"To će biti rešeno na licu mesta sa sudijom", dodao je.

Fifa je saopštila da je ovaj potez "pojednostavljena i unapređena verzija" ranije prakse da se prekine utakmica posle 30 minuta zbog određenog temperaturnog praga, koji je ranije bio podešen na 32 stepena Celzijusa.